Tecil Faiz Oranı Yükseltildi

Devletin alacaklarına uyguladığı temerrüt faizi, eskiden yüzde 15 olan bugün itibarıyla yüzde 24

'e çıkarılacak.

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan borç tahsilatına ilişkin genel tebliğ, yıllık ertelenmiş faiz oranını her yıl yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltti.



Ayrıca bugün resmi bültende yayınlanan 5801 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile temerrüt oranını aylık yüzde 1,6'dan yüzde 2,5'e yükseltti.

Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bir karara göre, daha önce yıllık olan ertelenmiş faiz oranı, artık yıllık %24 olarak sabitlendi.



Tebligat süresinden önce yapılan başvuruya istinaden ertelenen kamu alacakları ile bu tarihten önceki şartlara uygun olarak ertelenen ve ödenen alacaklar için başvuru tarihinden itibaren olan eski ertelenmiş faiz oranı uygulanmaya devam edecektir.

Temizlenen hak taleplerinin hesaplanması

Aynı şekilde tebliğ tarihinden önce ertelenen bir kamu alacağının ertelenmesini ihlal ederseniz ve erteleme yeni alacak için tekrarlanırsa, eski ertelenmiş faiz oranı ve taksit ertelenmiş faizi %24

'tür. Bu noktadan sonra yapılan ödemeler geçerli olacaktır.



Öte yandan, ilgili kanun kapsamında ertelenen alacaklar için hesaplanan ertelenmiş faiz oranı da bu Tebliğ'de yer alan faiz oranları ve uygulanacak esaslar ışığında belirlenecektir.

Tecil faizi nedir?

Ertelenen faiz, kamu borcunun ertelenmiş işlemlerinden kesilen ve vadesinde ödenen faizdir. Başka bir deyişle, devletin bu talep için talep ettiği temerrüt faizidir.