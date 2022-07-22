Dilan Polat Kimdir, Neden Gündem Oldu? Dilan Polat Eşi Engin Polat Kimdir?

İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Twitter gündeminde adından söz ettirdi ve eşinin yapmış olduğu doğum günü kutlaması ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim 31 yaşına girerken eşinin kendisini almış olduğu hediyeler ile haberlere konu oldu ve en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sizler için doğum günü kutlamasıyla gündemde yer alan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Doğum gününde eşi Engin Polat'tan aldığı hediyeler ile isimden söz ettiren ve gündemde yer alan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi merak konusu oldu. İşte ünlü ismin hayat hikayesi ve çiftin evliliği hakkında merak edilenler...

Dilan Polat Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor?

21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Pek çok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapan Polat, iş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamıştır. Daha sonra güzellik merkezini ablası ile birlikte açan ünlü isim, başarıyı yakalamış ve şube sayısını çoğaltmayı başarmıştır. 2 çocuk sahibi Dilan Polat genç yaşta Engin Polat ile bir evlilik yapmıştır.

Dilan Polat Eşi Engin Polat Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor?

Genç yaşta Engin Polat ile dünyaevine giren Dilan Polat sosyal medya fenomeni ve iş insanıdır. Son olarak eşinin 31. yaş doğum gününde kendisini aldığı hediyeler ve göz dolduran doğum günü kutlaması ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü isim dikkatleri üzerine çekti. Engin Polat ise Dipomed medikalin yönetim kurulu başkanı ve kurucusudur.