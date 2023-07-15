Nakit paraya ihtiyacı olanlar için yaz aylarında güzel bir haber geldi. Bir banka, faizsiz ve uygun geri ödeme koşullarıyla kredi desteği sağlayarak vatandaşlara imdat yetişiyor. Üstelik bu kredi için 3 ay ödeme erteleme imkanı da sunuluyor. Yeni kredi kampanyasının şartları belli oldu ve faizsiz kredi kullanmak isteyenler için detaylar haberimizde bulunuyor.

Banka tarafından yapılan duyuruya göre, 30.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarınız için faizsiz ve 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunan bir kredi imkanı sağlanıyor. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan bu faizsiz kredi desteği, 36 ay vadeli olarak verilecek. Nakit ihtiyacı olan herkese yönelik yapılan bu duyuruyla birlikte başvuru şartları da kolaylaştırıldı.

TEB'in faizsiz kredi kampanyasıyla birlikte düşük faizli kredi desteği de sunuluyor. Banka, %1.99 faiz oranıyla 30.000 TL kredi desteği sağlayacak. Bu kredi desteği, 36 ay vadeli olarak sunulurken aynı zamanda 3 ay ödeme erteleme imkanı da sunuluyor. TEB müşterileri için başvuru koşulları da kolaylaştırıldı. Başvuru yapmak isteyenlerden aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Düzenli bir gelire sahip olmak, En az 3 aydır sigortalı bir şekilde çalışıyor olmak, Kredi notunun 1200 puan ve üstü olması.

TEB düşük faizli kredi kampanyası için başvurular açılmış durumda. Başvurularını yapmak isteyenler, bankanın mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak 7/24 başvuruda bulunabilirler. Fiziksel başvuru yapmak isteyenler ise T.C. kimlik kartı ile birlikte banka şubelerine giderek başvurularını tamamlayabilirler.

TEB tarafından sunulan düşük faizli ve faizsiz kredi desteği imkanları için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvurusu olumlu sonuçlananlara ise kredi desteği ödemeleri aynı gün içerisinde yapılacaktır.

Bankanın faizsiz kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan bireylere yaz aylarında büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu fırsatı değerlendirerek ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve finansal rahatlama elde edebilirsiniz. Ancak her kredi kullanmadan önce şartları ve geri ödeme koşullarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.