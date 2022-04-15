SGK destekli 40.000 TL nedir? 40.000 TL başvuru yapanlar hemen onay alıyorlar. SGK üzerinden emekli maaşı alan ve sigortalı olarak çalışan kişiler başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan kamu bankaları 40 bin TL'ye kadar SGK destekli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve halk Ben tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde aynı gün içinde sonuç alacak ve onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabına yatırabilecek.

SGK destekli olarak verilecek olan bu klipler sadece emekli ve sigortalı olarak çalışan kişileri 36 ay vadeli olarak ödenmektedir. Sigortalı olarak çalışıyorsanız son iş yerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması yeterli olmaktadır. Emekli kişiler ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden alması şarttır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar başvurularını en yakın banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapabiliyor. Banka şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında sizlere sonuç hemen verilecektir. Banka şube yetkisinde kullandırılacak olan bu Kredi de 40 bin TL'ye kadar değerlendirmeye alacak daha düşük limitlerde de onay alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak olan bu kredileri katılacak olan kişiler 90 gün ertelemeli olan Kredi kampanyasına katılabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte sigortalı maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapmaları durumunda şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı ile birlikte yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda sizlere sonuç hemen verilecektir.