TEB Bankası Kredi Verecek! Bugüne Kadar En Kolay Başvuru Yöntemini Başlattı!

Acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kredi kampanyası yapan TEB Bankası yapmış olduğu kampanyada cep telefonumuz üzerinden sizlere, SMS atarak, 40000 TL kredi imkanı sağlayacak. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden TEB Bankası üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, SMS ile sonuç alacağını da söylemek istiyoruz.

Banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunda bulunmak isteyen bireysel müşterilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bu banka üzerinden kredi ödemesi verilmektedir.

TEB BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan her vatandaşın ihtiyaç kredisi için cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda işlem yapacaksınız.

44 66 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi sonucu sizlere gelecekte onaylanan krediler hesaplarınızı yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda da bazı şartlara uygun olması gerekiyor. 50000 TL'ye kadar kredi verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler, 36 ay vadeli kredi alabilmeleri için sigortalı olarak çalışıyorlarsa son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorum, banka tarafından isteniyor.

Emekli olan kişiler ise emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinde alacakları kredi başvurularını hızlı bir şekilde işlem yaparak, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyuru sonrasında emekli maaş hesapları üzerinden kredi kullanabilmektedir.