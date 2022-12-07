Akbank'tan kelepir fiyata icralık evler! 120.000 TL'den başlayan uygun konutlar için teklifinizi hemen verin

120.000 TL'den başlayan uygun konutlar için teklifinizi hemen verin... Akbank'tan kelepir fiyata icralık evler! Geçtiğimiz günlerde bankaların çoğu icralık evlerini satışa koymakta ve Akbank icralık evlerindeki fiyatları düşürmüş bulunmaktadır. Akbank’ın yaptığı bu icralık konutlardaki indirim ile birçok Türk müşteriyi kendisine çekmiş bulunuyor. Bu dairelere sahip olabilmeniz için hiçbir koşul veya şart aranmamaktadır. Sadece teklif verip en yüksek fiyat teklifini verdikten sonra o daireye kavuşabiliyorsunuz.

Fiyatları ne kadar?

Genellikle 250 bin TL fiyattan başlayıp konumuna göre ve yeni olup eski olmasına göre dairelerin fiyatları artmaktadır. Mesela İstanbul ilinde daire fiyatları daha fazla iken diğer illerimizde fiyatlar biraz daha düşüktür.

Bu senelerde çok fazla konut daire satışı gerçekleşmekte ve Akbank son zamanlarda dairelerine indirim yapmasıyla çoğu kişiyi ev sahibi yapmıştır. Bu evlere en yüksek teklifi vererek sahip olabilirsiniz.

Bu konuda bankların sunduğu belli şartlar bulunuyor. Bu şartları inceleyerek hangi bankadan ev alabileceğinize bakabilirsiniz. Böylece bütçenize uygun ev alabilirsiniz.

Başvuru Adresi: https://gayrimenkulsatis.akbank.com/GM/GM_GayrimenkulListMain.aspx?Sort=nBaslangicTutari&Order=Desc

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