TEB bankası güncel emekli maaşları promosyonlarını güncelledi ve 7000 TL ödeme vereceğini duyurdu!

TEB bankası üzerinden yeni bir duyuru emekliler için geldi. 2023 yılı gelmesiyle birlikte artık emekli olan kişiler, hangi bankadan fazla promosyon alıyorsa, o bankaya maaş taşıması yapıyor. Tabii bu işlemleri yapnmadan önce de araştırma yapılmaktadır. Emekli maaşlarına özel olarak verilecek promosyon ödemelerinde TEB bankası yeni bir kampanya yaptı

Bankalardan en çok tercih edilen TEB bankası, emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyan kişilere, 3 yıl maaş taşımama sözüne 7000 TL ödeme yapıyor. Bu senenin son çeyreğinde başlayan emekli promosyon ödemelerinde TEB bankası da yeni bir duyuru yaptı. TEB bankası en düşük emekli promosyon ödemesini 4200 TL olarak belirledi. 7000 TL'ye kadar da ödeme olacak.

TEB BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Bu bankadan emekli maaşlarını taşımaları durumunda, emekli promosyonu alacak kişilerin bilmesi gereken şartlar vardır. Emekli maaşlarınıza göre işlem yapılmaktadır.

3500 TL altında emekli maaşı almanız durumunda sizlere en fazla 4200 TL emekli promosyonu verilmektedir. 3500 TL ve 7500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler, maaşlarını TEB bankası şubelerine taşımaları durumunda 4900 TL ödeme alacaklardır. 7500 TL ve 9999 TL arasında ödeme alacak kişiler 6300 TL ödeme alacaklardır. Emekli maaşları 10 bin TL üzerinde olan kişiler ise 7000 TL'ye kadar ödeme alacak.

Bu ödemeleri almak isteyenler banka müşterisi olması durumunda işlem yapacak. Emekli maaşlarınızı TEB bankasına taşıyarak bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz.