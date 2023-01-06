15 milyon emekliye müjde! Kamu bankası sizlere hesaplarınıza ödeme gönderecek! EFT ve Havale alabilirsiniz

15 milyon emekli için duyuru paylaşıldı. Kamu bankaları üzerinden sizlerde artık emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte dilediğiniz zaman kredi alabiliyorsunuz ve şartsız bir şekilde hesabınıza yatırabiliyorsunuz. 2023 ocak ayı itibariyle başlatılan bu kampanyada sadece kamu bankaları kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır.

EMEKLİLERE ÖDEME!

Emekli maaşı olan vatandaşların maaşlarını, eğer kamu bankaları üzerinden alıyorlarsa, başvurularını gerçekleştirerek, kredi işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan tüm emeklilere 50000 TL'ye kadar ödeme verilecek ve internet üzerinden kullanılacak olan bu kredileri kendi hesabınıza havale edeceksiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını ilk olarak banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde yapabileceğini söylemek istiyoruz. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan, emekler ise internet bankacılığı kullanıyorlarsa kendi cep telefonları üzerinden indirmiş oldukları internet bankacılığı uygulamasıyla birlikte kendi hesaplarına giriş yapabilir ve buradan da kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekler için yapmış olduğu duyuruda, 7 24 haftanın her günü istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve onaylanan tutarda hesabınıza alabiliyorsunuz.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi taşıt kredisi ipotekli kredi ve eğer diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak istiyorsanız da borç Transfer Kredisi kullanabilirsiniz.