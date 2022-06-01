TEB Bankası Duyuru Paylaştı: 40.000 TL Ödemeleri Verdiğinde 90 Gün Borç İstemeyecek

Paraya Sıkışan O Bankalara Koşuyor! 40 Bin TL'yi Alıyorsunuz, 90 Gün Sonra Ödemeye Başlıyorsunuz! Bazı bankalar, acil nakit problemlerinin yaşanan nakit sıkışıklığından kaynaklı olması sebebiyle 3 ay ertelemeli olacak şekilde ürünler sunmaya devam ediyor. Böylece vatandaşlar, bir ihtiyaç duydukları nakit problemini çözmek amacıyla o bankalara koşuyor. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 90 Gün Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Türkiye Ekonomi Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika paylaşımına göre cepteteb uygulaması ile pek çok avantajı bir arada yakalayabilirsiniz. Cepteteb 3 ay ertelemedik Kredi ürünü bankaya yeni müşteri olacaklar için aylık %1.85 faiz oranı ile başlayan özel bir avantajı getiriyor. En az 1000 TL ve en çok 100.000 TL olacak şekilde verilecek bu Kredi açısından 50.000 TL'ye kadar 36 ay, 50.000 TL'den daha fazla olması durumunda 24 aylık seçeneği sunulacak.

ING Bank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasını Duyurdu

ING Bank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kredi faiz oranı 1.89 ile 4.49 arasında değişiklik gösteriyor. Buna göre 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneği sunulacak.

Yapı Kredi Bankası 90 Gün Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların hızlı bir şekilde Kredi kullanmaları sağlanıyor. Bankanın politikası gereği müşterinin var olan kredi limiti sebebiyle başvuruyu yaptığınız andan itibaren onay verilecek. 3 ay ertelemeli kredi avantajını kullanmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar 36 aylık vade seçeneği ve 50.000 TL'den daha fazla bir kredi çekmek istiyorsanız en çok 24 aylık vade seçeneği şeklinde taksit ödemelerini gerçekleştirerek Yapı Kredi Bankası'ndan ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.