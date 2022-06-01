Memurların Dikkatine! Temmuzdan İtibaren En Düşük Maaşınız O Rakama Çıkacak. Ekonomide meydana gelen dalgalanmalar ile yüksek enflasyon rakamları ile mücadele edilen bu dönem içerisinde 2022 senesinin ikinci yarısında memurların alacakları zam hususu gündeme geldi. Milyonlarca emekli vatandaşının merakla beklediği temmuz memur zamlı maaşları ile alakalı son gelişmeler sevindirdi. İşte karşınızda memurların temmuz ayında alacakları maaş tutarı ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aylık Enflasyon Rakamlarını İlan Etti!

Türkiye İstatistik Kurumu Kısa bir süre önce 2022 senesinin ocak ile nisan ayları arasındaki enflasyon rakamlarına yönelik verileri açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 4 aylık dönemi içerisinde açıklanan enflasyon rakamlarında enflasyon oranının 31.71 seviyesine kadar çıktığı görüldü. TÜİK tarafından açıklanan bu rakamlarda enflasyonun artışının devam dereceyi açıklandı. Memur maaşları açısından şimdiden açıklanan enflasyon verilerine göre alacakları enflasyon farkı zam oranının 24.21 olduğu görüldü.

Meslek Gruplarına Göre Temmuz Memur Maaşları

· Uzman Doktor pozisyonda çalışan bir personel 17.466 TL maaş alacak,

· 1/8 pozisyonunda çalışan polis memuru 12.735 lira alacak,

· 1/3 pozisyonunda çalışan Baş komiser 14.645 TL alacak,

· 1 sınıf Kaymakam pozisyonu 25.599 TL alacak,

· Üniversite mezunu memur pozisyonunda çalışan bir personel ise 8993 TL alacak,

· Üniversite mezunu Şube Müdürü pozisyonunda çalışan personel 14. 679 TL alacak,

· 1/4 pozisyonunda çalışan genel müdür ise 27.987 TL alacak.