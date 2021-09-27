TEB Bankası Duyurdu: Haber Olarak Yayınladı, Maaşın 12 Katına Kadar Onay Verecekler

TEB Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte maaşınızın 12 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu Kredi limitlerinde maaşınızın 12 katına kadar onay alabilecek hızlı bir şekilde Kredi başvurunuzu yapıp sizlerde hemen anında kredinizi kullanabileceksiniz. TEB Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte maaşınızın 12 katına kadar kredi almak istiyorsanız belirtilen şartlara uygun olmanız gerekiyor. TEB Bankası 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde kredi notu ve banka krediyi siciline bakarak kişileri sonuçlarına göre onay vereceklerdir.

TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

TEB Bankası üzerinden maaşınızın 12 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız birden fazla yöntem ile birlikte Bu bankanın uygulamış olduğu kredi başvuru yöntemlerine ihtiyaç kredisi başvurumuzu bırakabilirsiniz. TEB Bankası SMS ile kredi başvurusu yaptırdığı zaman 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu müşterilerine vererek hemen onay vermektedir. TEB Bankası sms kredi başvurusu için t.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. 44 66 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde sonuç gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğunu mesajla göreceksiniz. Kredi onay aldıktan sonra en yakın TEB Bankası şubesine giderek maaşınızın 12 katına kadar da başvuru yapabileceksiniz.

TEB Bankası ayrıca kendi banka müşterilerine internet bankacılığı üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyası yaparak işlem yapıyor. TEB Bankası müşterisi olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak uygulamalarına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

TEB Bankası maaşın 12 katı kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere kendi banka şubelerinden kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte 100.000 TL'ye kadar olacak limitlerde Kredi imkanı sağlıyor. 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu onay alan müşteriler 24 ay vadeye kadar bu kredileri kullanırken 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise Yeni yasa gereği 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. TEB Bankası kişilerin Kredi notuna göre faiz oranları uygulayarak düşük faiz oranlı krediler kullandıran bankaların başında gelmektedir.