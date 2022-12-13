TEB bankası duyurdu! Gıda Alışverişine 100 TL İndirim Verilecek! Son dakika kampanyası başladı!

Gıda Alışverişine 100 TL İndirim! TEB gıda ve market alışverişine 100 TL indirim hediye ediyor. Enflasyonun artışı ile gıda fiyatlarında yaşanan artış aylık harcamaları gittikçe çoğaltıyor. TEB’in harcadıkça kazandıran kampanyası 13 Aralık tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Kasap, manav, şarküteri ve market harcamaları tek seferde 300 TL ve üzerine ulaştığı anda 25 TL toplamda ise 100 TL'ye kazanma fırsatı sunuyor.

İndirim için Kampanyaya Nasıl Başvurulur?

CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlanabileceği gibi cep telefonunun mesaj kısmına İNDİRİM MARKET yazarak 4616'ya kısa mesaj olarak gönderenlerde kampanyaya katılabiliyor. Her müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 100 TL indirim kazanabiliyor. Kazanılan tüm indirim 17 Aralık tarihinde hesaba yansıyor. Bireysel bankkart sahipleri için geçerlidir. Kampanyaya katılım iptal ya da iade edildiğinde indirim tutarı geri alınır. Yapılacak tüm başvuru işlemleri TEB bankasında kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden sağlanmalıdır. Aynı gün içinde yapılacak harcamanın ilki dahil edilecektir.