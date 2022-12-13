Kredi Borcuna Destek Sigortası Başladı! Banka Açıklama Yaptı, Merak Edenler Banka İle İletişime Geçebilir

İş Bankası kredi destek sigortasını açıkladı. Kredi kullanan müşterilere özel hazırlanan bu plan ile finansal anlamda ek bir destek sağlıyor.

Kredi koruma sigortası sayesinde kişinin iş göremez hale gelmesine neden olacak bir sakatlık durumu, işsiz bırakılması ya da ölüm gibi durumlarda kredi tutarını güvence altına alıyor.

Oluşabilecek ani işsizlik durumuna yönelik bakiye güvenceye alınıyor. Tutar kredi hayat sigortası olarak aylık yatırılmış bölümden alınıyor. Bu sigorta ile herhangi bir acil durumda 6 aylık kredi taksitinin vadesinin ödenebilmesi için teminat sunulmuş olunur.

Herhangi bir işyerinde ücretli olarak çalışan bir kişi isteği dışında işsiz bırakılabilir. Böyle bir risk sakatlık nedeniyle de oluşabilir. Serbest meslek esnafı ya da devlet memuru olsun fark etmiyor. Emekliler için de farklı bir alan oluşturuluyor.

Emekli olup çalışan müşteriler oluşabilecek ani risk durumunda 6 aylık güvence devreye giriyor. Kredi destek sigortası 12 ile 60 ay arasında vade aralığında değişiyor. Vadenin 12 aydan kısa olmaması şart aranıyor.