Dünyada ve ülkemizde yaşanan çeşitli olumsuzluklar, ürün ve hizmet fiyatlarının artmasına neden olurken, vatandaşların alım gücü de önemli ölçüde etkilendi. Tüm bu gelişmelerin ortasında TEB 400 bin TL taşıt kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, otomobil tutkunları için 36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi gibi dikkat çekici bir fırsat sunuyor. İşte ayrıntılar.

TEB TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Otomotiv sektörü ise her ay yüzde 5 ve üzerinde artış göstererek dikkat çekici büyümesini sürdürüyor. Araç fiyatlarındaki sürekli artışla birlikte, vatandaşlar mali açıdan zorlayıcı hale gelmeden önce hayallerindeki araçları güvence altına almaya istekli. Bunu kolaylaştırmak için bankalar tarafından sunulan kredi seçeneklerini aktif olarak araştırıyorlar. Gelin TEB'in sunduğu taşıt kredisinin detaylarını inceleyelim. TEB'in kampanyası aracılığıyla bireysel taşıt kredisine başvurmak için belirli belgeler gereklidir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi, gelir belgesi/bordro, serbest meslek ve işletme sahipleri için son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi, satın alınacak aracın proforma faturası. İkinci el araç satın almak isteyenler için ikinci el araçlar için araç ruhsatının ikinci nüshası gereklidir.

TEB TAŞIT KREDİSİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU:

Herhangi bir kredi teklifinde kilit faktörlerden biri faiz oranıdır. TEB bu kampanya için aylık faiz oranını cazip bir oran olan yüzde 3,75 olarak belirlemiş. Bu oran, kredi kullananların aylık taksit tutarlarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayarak krediyi daha da cazip hale getiriyor. Daha iyi anlaşılması için TEB'in sunduğu 400 bin TL taşıt kredisi için örnek bir kredi hesaplama tablosuna göz atalım:

Kredi Tutarı: 400.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,75

Aylık taksit tutarı 23.786 TL