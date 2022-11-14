Paraya Sıkıştınız mı? Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank ATM'lerinden 10.000 TL Ödeme Alın! 

Akbank Denizbank ve QNB Finansbank, yeni yapmış oldukları kampanya ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte sizlere, ATM üzerinden 10 bin TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Acil paraya ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda uygun faiz oranlarından yararlanarak sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak, isterseniz, ATM üzerinden de kullanabileceksiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar, bu bankaların ATM'sine giderek de kredi başvurularında kendi bankamatik kartı hesapları üzerinden yapabilmektedirler. 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilmeniz ve onay alabilmeniz için banka kredi puanınız 1200 ve üzerinde olması, bankalar tarafından istenen ilk şartlardan bir tanesidir. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda nakit ihtiyacınızın olması durumunda üç bankadan, hangisinde hesabınız var ise başvurumuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler cep telefonları, üzerimden atmış oldukları mesaj ile birlikte hemen onay alabilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda başvuru yapabilirsiniz.

DENİZBANK VE QNB FİNANSBANK

Denizbank ve QNB Finansbank çok yaş kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da cep telefonları üzerinden SMS atabilir veya bankaların internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Denizbank ve Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kullanmak için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını kullanmak istiyorlarsa, hesapları üzerinden bir şifre oluşturması gerekiyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda bankaların şubelerine giderek de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman onay alabilir ve hesabınıza ödemeler yatırabilirsiniz.