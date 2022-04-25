TC'sinin son rakamı 0,2,4,6,8 olan kişiler müjde! Nakit ihtiyacınızda 13.400 TL ödeme hesaplarınıza yatacak, Kesinleşti

Kimlik numarasının son numarasına göre, 13400 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bankalar üzerinden nakit kredi kullanabilecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden başlatılan bu kampanyalardan hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 13400 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Bankalar, yapmış oldukları bu kampanyalardan SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusunu yaptırmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atarak hemen 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir ve hesabınıza yatan bu parayı hemen kullanabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atmaları durumunda bankanın Cebimde kredi kampanyasına katılabilirler. 32 80 numarasına ilk önce kredim yazın boşluk bırakın daha sonra kredi çekecek olan kişinin TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı göndermeniz yeterli olacaktır. 5 dakika içerisinde sonucu öğrenilecek ve onaylanan tutar en yakın Denizbank şubesi üzerinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek hızlı bir şekilde sonuç alabilecektir. En yakın banka şubesine giderek de bu kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte 13400 TL kredi onay alıp alamadığınızı görebiliyorsunuz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz başvurunuzu gerçekleştirecek ve kredi için işlemlerinizi başlatacaksınız. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, kimlik numarasına göre, hızlı bir şekilde kredi onay alabileceklerdir. Kimlik numaranızın son rakamına göre verilecek olan bu kredilerde banka kredi puanı, 1200 üzerinde olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi kullanabilir. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yaparak, 13400 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden Akbank Direkt uygulamasını indirerek kendi banka hesabına ulaşıp buradan başvurusunu yapabilir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirirseniz bu banka sizlere hemen kredi onayı verir ve aynı gün içerisinde kredi onayınız ile birlikte kredinizi hesabınıza yatırırsınız. Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara ayrıca kredi almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunabilir.