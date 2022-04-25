Eski Gitmo Tutuklusu, Gözaltına Alınmasındaki Rolü İddiasıyla Kanada'ya Dava Açtı

14 yılını yargılamadan geçiren eski bir Guantanamo tutuklusu, hapsedilmesindeki rolü iddiasıyla Kanada'ya dava açıyor.

51 yaşındaki Mohamedou Ould Slahi, Cuma günü yapılan ve AFP haber ajansı tarafından incelenen şikayetine göre, Kanadalı yetkililerin 1999'da Montreal'de daimi ikamet ettiği dönemle ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bunun da tutuklanmasına ve ardından kötü şöhretli ABD hapishanesinde işkence görmesine yol açtığını iddia ediyor.

Slahi, 14 yıllık hapis cezası sırasında uğradığı zararlar için 35 milyon Kanada doları (28 milyon dolar) istiyor.

Davada Slahi, Guantanamo'dayken "fiziksel dayak, uyku yoksunluğu, zorla ayakta durma, sürekli gürültü, cinsel saldırı, sahte suikast, ölüm tehditleri, dini aşağılama ve daha fazlası" ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Avukatları şikayette, "Slahi'nin gözaltı ve kötü muamelesi uzatıldı, çünkü Kanadalı yetkililer tarafından zorla itirafların alınması ve kullanılması, devam eden işkence ve gözaltıyı doğruladı" dedi.

Slahi'nin hikayesi, ekrana uyarlanmış çok satan bir kitaptı. Tahar Rahim ve Jodie Foster'ın başrollerini paylaştığı Moritanyalı filmi, Amerikan üssündeki aşırı koşulları tasvir ediyor.

2001 yılında Moritanya'da tutuklanan Slahi, 2002'de Guantanamo'ya gelmeden önce Ürdün ve Afganistan'da art arda hapsedildi ve kitabında işkence ve aşağılanma dünya turu olarak adlandırdı. 2016 yılında serbest bırakıldı.

11 Ocak 2002'de kurulduğundan beri, yüksek güvenlikli hapishane, çoğu resmi suçlama olmaksızın tutulan yaklaşık 800 tutukluyu barındırdı. Bugün 39 mahkûm kaldı.

Dünyanın en kötü şöhretli gözaltı merkezi, insan hakları ihlallerinin sembolü haline geldi.

HRW, Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere birçok uluslararası insan hakları grubu, eleştirmenlerin işkence anlamına geldiğini söylediği sert sorgulama yöntemleri de dahil olmak üzere, iddia edilen insan hakları ihlallerini defalarca kınadı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, tesisi kapatma planını açıklamıştı, ancak bu hareket halefi Donald Trump tarafından tersine çevrildi.