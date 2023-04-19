TCMB'nin Anketi, Enflasyonun Yıl Sonunda Yüzde 37,77 Olacağını Ortaya Koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan piyasa katılımcıları, enflasyonun yıl sonunda yüzde 37,77 seviyesinde olacağı beklentisini dile getirdi. Bu rakam, geçen ayki anketteki beklentinin bir miktar üzerinde yer alıyor. Ankete göre, enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,63, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,91 seviyesinde yer aldı.

Emekli, Memur ve Asgari Ücret Zammı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Mart ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Bu rakam, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Mart ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı oranları da belirlendi. Hesaplamalara göre, 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 10,52 olarak açıklandı.

Asgari ücret konusunda ise, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ifadeler dikkat çekti. Parti, çalışanların ve emeklilerin refah payını artırmak için enflasyonun üzerinde artışlar sağlayacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, yüzde 20'lik bir artışla asgari ücret net olarak 10.207 TL'ye yükselirken, yüzde 30 ve yüzde 40'lık artış senaryoları da brüt asgari ücretin sırasıyla 13.010 TL ve 14.011 TL'ye yükselmesine neden olacak.

Sonuç olarak, enflasyonun yüksek seviyelerde devam etmesi, emekli, memur ve asgari ücret zammı gibi konularda belirsizlik yaratıyor. Ancak, hükümetin taahhütleri ve yapılan hesaplamalar, çalışanların ve emeklilerin refahının artacağına işaret ediyor.