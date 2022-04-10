TCKN Üzerinden Ödemeler IBAN numarasına yapılmaya başladı! Nakit ihtiyacına 12.000 TL modeli resmileşti. Son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlar hemen sonuç alacaklardır. Nakit ihtiyacınız varsa ve 12.000 TL ödeme almak istiyorsanız TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapabilir, onaylanan tutarı hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. 12.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu kredileri hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. 12.000 TL'ye kadar alınacak bu kredileri özel bankalar kendi müşterilerine mobil uygulama üzerinden de veriyor. Üstelik bankalara gitmeden imza atmadan bu kredileri hemen hesaplarınıza atabileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan kişiler aşağıdaki bankalardan başvurularını hemen yapabilir ve 12.000 TL kredi kullanabilirler...

Yapı kredi bankası 12.000 TL kredi onayı için düğmeye bastı!

Yapı kredi bankası üzerinden 12.000 TL kredi alacak kişilere banka hemen sonuç verecek. Nakit ihtiyacı olan kişiler SMS ile başvuru yapacak. SMS ile başvuru yapmak için Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacak ve krediniz hakkında bilgileri alacaksınız. Onaylanan tutar bankadan veya bankanın mobil uygulamasından hesabınıza yatacaktır. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler onay almaktadır.

QNB Finansbank üzerinden başvuru imkanı!

QNB Fİnansbank üzerinden de başvuru yaparak hemen işlem yapabilir ve kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere hemen sonuç vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderirseniz, banka 5 dakika içinde sizlere kredi sonucunu verir ve onaylanan tutarın ne kadar olduğunu söyler. Onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli 12.000 TL kredi gelir belgesiz olarak verilmektedir.

Denizbank'tan nakit kampanyası!

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler IBAN numarasına ödeme almak istiyorsa TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Denizbank üzerinden 12.000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişiler SMS atabileceklerdir. SMS ile başvuru için KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atılmalıdır...