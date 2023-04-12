Ziraat Bankası 44.000 TL ödeme veriyor, Bankadan icralık avukatlık olmayan herkes, şartsız ve kefilsiz ödeme alıyor...

Ziraat Bankası, 44000 TL ödeme için başvuruları almaya başladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlerde 44000 TL'ye kadar hızlı birşekilde bu banka üzerinden ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen ve bireysel kredi kampanyasına katılarak, ödemelerine olabileceğiniz bu kampanyalar, sizlere düşük faiz oranları ile birlikte ödenmektedir. 44000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, sizlere uygun faiz oranları ile birlikte işlem yaparak, bireysel kredi kullandırmaktadır.

2023 Nisan ayı itibariyle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin başvuru şartlarına uygun olarak kredi işlemlerini yapabilecekleri, Ziraat Bankası, yaptığı yeni kampanyalar ile birlikte gündem olmaya devam ediyor. 36 ay vadeli bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve Ziraat Bankası üzerinden bu kredileri hesaplarımıza yatırarak hemen kullanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 44000 TL gelir belgesiz ve kefilsiz bu kredi kampanyasından faydalanabiliyor.

Ziraat Bankası yapmış olduğu açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziraat Bankası 44.000 TL Kredi Başvurusu

Kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara göre daha uygun faiz oranları ile bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası en az 6 aylık sigortası olan ve kredi sicilinde sıkıntı olmayan müşterilere maaşlarına göre 44.000 TL’ye kadar kredi vermektedir.

İcralık ve avukatlık bir durumunuz varsa, banka şartlarına uygun değilseniz kredi onayı alamazsınız. Özellikle emekli olan kişiler, bu krediye başvuru yaptığında bankaya maaşını taşımamışsa veya bu bankadan maaş almıyorsa kredi kullanamaz.

Ziraat Bankası emekli kredilerinde banka kendi bankasından kredi almanızı isteyecektir. Çalışan kişilerde kredi başvurusu yapabilirler. Banka kredi başvurusu için sadece size en yakın olan Ziraat Bankası şubesine gitmenizi isteyecektir. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirsiniz.