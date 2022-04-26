TCKN numarasını yazan vatandaşlara 20.000 TL ödeme verilecek! Son Tarih 30 Nisan Olarak Açıklandı!

Kimlik numaranız üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, 30 Nisan'a kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Kimlik numaranız üzerinden 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredileri başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hızlı bir şekilde SMS ile ve internet sitesi üzerinden onay verilmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca bu bankaların kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi imkanından faydalanmaktadır.

Kampanyayı başlatan Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi onayı almak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, maalesef kredi onayı alamaz. Daha önce bankalardan kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan kişilere verilecek ve sadece kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştireceğiniz bu kampanyaya katılmak için 30 Nisana kadar başvuru yapmanız gerekiyor.

SMS ile başvuru

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuz için bir cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi Servisi numarası olan 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. İşlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra banka sizlere kredi sonucunu verir ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu, mesaj ile gönderir. Sms ile onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden hemen kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür.