TC vatandaşlarına duyuru yapıldı: 39 bin TL ödeme verileceği açıklandı

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 39000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan banka açıklandı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi, ödemenizi hızlı bir şekilde atabilirsiniz. 39000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, banka müşterisi olan vatandaşlara 5 dakika icerisinde kredi sonucu verilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda 39000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi, sizlere 5 dakika içerisinde yapılarak hızlı birşekilde sonuç verilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda mobil uygulama üzerinden yapacakları başvurular gelir belgesiz ve masrafsız olarak hesaplara yatırılmaktadır.

Son zamanlarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemelerini gelir belgesiz olarak yapmaktadır.

Bireysel müşteri olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, bu bankadan kredi ödemesi almak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir, kredi notu uygun olan vatandaşlarda hemen aynı gün içinde bankadan ödeme alabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvurularınızı yapabileceğiniz gibi aynı zamanda kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların SMS ilede hızlı birşekilde sonuç alabileceğini söylemek istiyoruz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz gereklidir.