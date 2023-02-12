20 yaş üzerinde olanlara müjde: Ziraat Bankası nakit kampanyası başlattı! Hemen ödeme verecek

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada 20 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlara gelir belgesiz 60000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası, yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve onaylanan kredi tutarı, hızlı bir şekilde yatırılır.

Ziraat Bankası, 2023 yılında başlatmış olduğu kredi kampanyalarında gelir belgesiz olarak limitleri yükseltmeye devam ediyor. 60000 TL'ye kadar kredi ödemesi şubat ayı sonuna kadar devam edecektir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan başvuru yapabilir. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, yapacağınız işlemlerde, sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir. 5 dakika içerisinde sonuç alırsanız, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgenizle birlikte gittikten sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde alabiliyor. Ziraat mobil uygulaması üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız sizlerde hızlı birşekilde bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak, 5 dakikada sonuç alabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yaşları büyük olup, emekli olmaları veya dul yetim aylığı almaları durumunda da banka bu kişilere maaşlarının 10 ve 20 kat arasında kredi imkanı sağlamaktadır.