TC Vatandaşlarına 6000 TL Ödeme Yapıldı! 2022 yılı bitmeden ödemeleri sizlerde IBAN numarasına yatırın!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler için özel bankalar tarafından yapılan ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte hemen ödeme alabileceğiniz kampanyalar başladı. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda 6000 TL ödeme 36 ay vadeli ödemeli olarak sizlere sunulacak ve 36 ay vadeli kredi kullanmanız durumunda ilk taksit ödemenizi de ertelemeli olarak alabileceksiniz. Kimlik numarası üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, aşağıdaki bankalar üzerinde hesabınızın olması durumunda, şubeye gitmenize gerek kalmayacak.

6000 TL ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu eğer Garanti Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız bu banka hesabı olan vatandaşlar, Garanti Mobil uygulaması üzerinden işlemlerin hemen yapabiliyor. Garanti Bankası, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirerek, belki kullanacak olan tüm vatandaşlara, bugün uygulamalar üzerinden işlem yaparak, kredi imkanı sağlıyor. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, banka şubesine gitmeden hemen kredi kullanabilir.

Akbank üzerinden başlatılan kredi işlemlerinde de kredi işlemlerine hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacak olan kişilerin, Akbank Direkt uygulamasını kullanması yeterli. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz ihtiyaç kredileri, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan, buz sonuç sonrasında kredi ödemeleri, ihtiyaç kredisi olarak hesaplarınıza yatırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız başvurular haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS ile de kredi kullanabilirsiniz. Kredi boşluk TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına gönderirsiniz, Akbank üzerinden SMS ile kredi kullanmış olursunuz.

QNB Finansbank üzerinden başlatılan kampanyada 6000 TL'ye kadar kredi ödemesi olacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun ise kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi yeterli olacak ve kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.