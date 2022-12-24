Akbank bugün gece başlattı! Kampanya ile birlikte vatandaşlara 100000 TL'Ye kadar ödeme yapacak! 

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, Akbank, bu yılsonuna kadar geçerli olmak üzere düşük faizli 100000 TL nakit kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Akbank, bu gece itibariyle başlatmış olduğu kampanyada 2022 yılı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kendi banka müşterilerine öncelik tanıyarak, düşük faizli 24 ay vadeli kredi ödemesi vermektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen ödenecek.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli maaş alan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Akbank kredi notu uygun olmasıyla birlikte cep telefonları üzerinden SMS atarak, düne kadar onay aldıklarını görebiliyor.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak boşluk bırakıp, ne kadar para istiyorlarsa bu limitleri yazdıktan sonra 44 25 numarasına bu mesajı göndermeleriyle birlikte Akbank, SMS Kredi servisiyle birlikte başvuru gerçekleştirebilir.

DİREKT KREDİ

Akbank müşterisi olan vatandaşlar şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa ve banka kredi puanı uygun olmaları durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay birşekilde yapabilir, onaylanan tutarı, kendi hesabınızı hemen yatırabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki başvuru formunu dolduran vatandaşlarda ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyor.