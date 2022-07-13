Akbank maaşın 40 katına kadar nakit kredi vereceğini duyurdu! Son dakika Temmuz sonuna kadar devam...

Akbank, maaşının 40 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını duyurdu. Akbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek maaşınızın 40 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank, kendi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları ile birlikte temmuz ayı sonuna kadar maaşlarının 40 katına kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka üzerinden kredi almaları durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden de yapacakları işlemlerde diğer bankadaki olan borçlarında kapatan, kredi kampanyasına katılabileceği duyuruldu. Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak için banka kredi puanınızın uygun olması gerekmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bu banka şubelerine gelmeden ihtiyaç kredilerine, SMS atarak yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atacak ve 44 25 numarasını atmış olduğunuz mesaj ile birlikte kredinizi hemen kullanacaksınız.

Son mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusu yapmış olmanız durumunda, 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu olumlu olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve onay alabilir.

Banka hesabınız varsa maaşınızın 40 katına kadar kredi kullanmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi alabilmektedirler.