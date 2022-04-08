TC Vatandaşlarına 10.000 TL ile 20.000 TL Arasında Ödeme Yapılıyor! 30 gün geçerli

Kimlik numaranıza göre ödeme almak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. 10.000 TL ile 20.000 TL arasında ödemeler bugün başladı. Son dakika haberine göre bankadan işlem yapacak olan kişiler hem Yapı Kredi Bankası hem de Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. 2 bankanın yaptığı kredi kampanyasında vatandaşlara 10.000 TL ile 20.000 TL arasında ödeme emri verildi. Nakit ihtiyacı olan kişiler için başlatılan bu kampanyada banka kredi puanı önemli olacak. Bankadan yapılan açıklamada nakit kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturabilecek. Banka ayrıca kredi ödemelerini aylık yapmak isteyemeyenlere 2 ayda bir veya 3 ayda bir ödeme imkanı sağlayacak!

Yapı Kredi Bankası

Bu bankanın yaptığı kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz. Banka kredi onayını 3 dakika içinde veriyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak hemen sonuç almak isteyenlere banka SMS ile işlem yapacak. SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız Bireysel TC KİMLİK aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına atın!

Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile işlem yapabilir. ATM, Müşteri hizmetleri ve Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanarak da kredi alabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve 10 bin TL ile 20 bin TL arasında ödeme almak istiyorsanız, SMS atın! SMS ile başvuru yapacak olan kişiler KREDİM TC KİMLİK numarasını yazdıktan sonra bu mesajı 3280 numarasına mesaj olarak gönderebileceklerdir. Denizbank cebimde kredi kampanyasına bu şekilde katılmış olacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen göreceksiniz. Bankadan işlem yapacak olan kişilere ayrıca Denizbank mobil uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan gelir belgesiz 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli masrafsız online kredi alabilirsiniz.