QNB Finansbank’tan Açıklanan Kampanya Çok Sevindirecek! Kredi Alacak Kişilere 50 bin TL 30 Gün Erteleme ile Nakit Kredi

QNB Finansbank’tan açıklanan kampanya çok sevindirecek! Kredi almak isteyenlere 50 bin lira tutarlı kredi imkânı sunuluyor. Kampanya başlatan banka krediye ertelemeli olarak veriyor.

QNB Finansbank yapacağı kampanya ile çok sevindirecek. Kredi almak isteyenlere 30 gün ertelemeli 50 bin lira tutarlı kredi imkânı tanınıyor. Verilecek olan kredi ertelemeli olarak kullanılabilecek. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da kredi kampanyalarında güncelleme yapıyor. Bankalardan kredi kullanımı için başvuruda bulunacak olanlar banka şartlarını kabul etmeleri gerekiyor.

Banka şartlarına uygun olunması halinde kredi için başvuru yapabilirsiniz. Finansbank üzerinden 50 bin lira tutarlı krediyi kullanabilirsiniz. Banka kredi kullandırırken vadeyi 36 ay olarak düzenledi. Başvuru aşamaları hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz…

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin öncelikle TC vatandaşı olmaları gerekir. Bunun yanı sıra 18 yaşında büyük olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Başvuru yapılması halinde TC numarası üzerinden sorgulama yapılır. Sorgulama da kredi notuna bakılarak onay verilir. Banka tarafından kredi onayı alabilmek için en az 1200 ve üzerinde kredi notu olması gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kullanmış oldukları kredi kartı ve krediler için her hangi bir gecikmenin olmaması şartı bulunur. Şartların sağlanması durumunda banka kredi için hemen onay verir.

Finansbank Kredisine Başvurusu Nasıl Yapılır?

3 ay ertelemeli olan krediye başvuru yapmak için SMS yöntemi ile başvuru yapılabilir. Banka şartlarını taşıyan müşteriler, TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya mesaj atarak kredi başvurusunda bulunur. Kısa sürede cep telefonuna gelecek mesajla kredi onayı alınır. Gelen bilgiler arasında ne kadar tutarda kredi alınacağı bilgisi yer alır. Onaylanmış tutarı en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Bankada gişe bölümünden ya da bireysel müşteri temsilciliğine giderek işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu ayrıcı internet bankacılığı üzerinde yapılarak kullanılabilir. Onaylanmış kredinizi hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz.