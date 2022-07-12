TC vatandaşı olanlara 5000 - 10000 TL arasında ödeme yapılıyor!

Nakit ihtiyacı olan kişiler, bankaların kampanyalarını takip ederken, özellikle kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamalar sonrasında 5000 TL ile 10000 TL arasında ödemeler alabiliyor. Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek, nakit imkanından faydalanabileceksiniz. Daha önce bankaların şubelerine giderek kredi kullanan veya kredi kartı kullanan vatandaşlar, daha uygun faiz oranlarıyla bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi notu uygun olan vatandaşlar hemen işlemlerini gerçekleştirerek, aldıkları tüm kredilerde hem gelir belgesiz, hem masrafsız hemde hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde aşağıdaki bankalar üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK'TAN KREDİ

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 5000 TL ile on bin TL arasında kredi kullanmak için kimlik numarası üzerinden sorgulama yaptırması gerekiyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi notu sorgulaması ile birlikte banka şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi onayı alabilir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere, Finansbank, ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız tüm başvurularda banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi alabilmektedir. Bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.

DENİZBANK SMS KREDİ

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmek istemiyorsa hemen oturdukları yerden kimlik numaralarına mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına bu mesajı gönderin ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunu yapın. Kimlik numaranız üzerinden yapılan değerlendirme sonucu 5 dakika içerisinde size mesaj yapmış olduğunuz cep telefonundan gönderilmektedir. Kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerinden veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisini tamamlayabilir. Kampanya detayları hakkında bilgi almak istiyorsanız, Denizbank'ın resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan da ayrıca faiz oranlarını öğrenerek, aylık taksit hesaplamalarınızı kolay birşekilde yapabilirsiniz.