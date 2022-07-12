Meclisten Geçti! Sigortalı olarak çalışan kişilere bayram ertesi 25.000 TL limit hazırlandı!

Sondakika haberine göre sigortalı olarak çalışan vatandaşlar bayramdan sonra 25000 TL'ye kadar ödemeleri alacağı, bankaların listesi yayınlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, bayramdan sonra 25000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, kamu bankaları ve özel bankalarının başlatmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, devlet destekli kredi onayı alabilecek. 25000 TL'ye kadar kredi onayı alan vatandaşlar, hem ihtiyaç kredisi için bu parayı kullanırken, ayrıca bankalardaki olan kredi kartı borçlarında kapatmak için nakit kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları ile birlikte bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına göz atabilir ve sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilir.

25000 TL KREDİ BAŞVURUSU

25000 TL kredi başvurusu olur yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir.

Ziraat Bankası haricinde ayrıca banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar, Vakıfbank ve Halkbank'ın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve bu bankalardan da kredi onayı alabilir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ayrıca Garanti Bankası üzerinden de kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir veya bankadan maaş alması durumunda mobil uygulama üzerinden 25000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

Kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi puanı uygun olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Akbank, başlatmış olduğu bu kampanyada kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarası 44 25 numarasına gönderen vatandaşlara 25000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı.