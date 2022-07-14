TC sonu 0-2-4 olanların hesaplarına bugünden itibaren 33.000 TL ödemeler yatmaya başladı!

Kimlik numarasının son hanesine göre verilecek olan 33.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından sizlere değerlendirilerek yapılmaktadır. 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler ve banka üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabilirler.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nın 33000 TL'ye kadar vermiş olduğu bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yapmak istiyorlarsa öncelikli olarak bankaların kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor.

KREDİ BAŞVURU

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğunuz kredi kampanyası başvuruları sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 33.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. 33000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda işlem yapmak istiyorsanız, başvurunuz. 5 dakika içerisinde gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz.

33000 TL'ye kadar Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden banka şubeleri aracılığıyla kredi almanız mümkün olmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olur. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılır ve sizlere kredi imkanından faydalanmanız için faiz oranları da belirlenir. düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz.