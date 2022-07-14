Emekliye 7070 TL Ödeme Haberi Var! Başvuru Yapan Emekli Hemen Alıyor!

Emekli olan vatandaşlar için 7070 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bankaların listesi yayınlandıktan sonra emekliler, hangi banka üzerinden işlem yapacaklarını, araştırmaya başladılar. Emekli maaş hesabınız üzerinden 7070 TL'ye kadar işlem yapmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden 7070 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşların kamu bankaları özel bankaları üzerinden bu kredi kampanyalarına katılabileceğini söylemek istiyoruz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya banka şubelerine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz, bankalar bulunmaktadır.

PTT

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, 7070 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını SMS atarak istedikleri zaman yapabilmektedir. Ptt üzerinden Emekli olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilmektedir. PTT, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olur ve aktif Bank üzerinden değerlendirme sonrasında kredi kullanırsınız.

AKBANK

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak, 44 25 numaralarına mesaj olarak göndermeleriyle birlikte Akbank'ın Emekli Kredisi kampanyasına SMS ile katılabilir. Akbank'ın direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alınacak olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli kredi için internet bankacılığı uygulamasını da kullanabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra hesabınıza ödemeler yatmaktadır.