TC Sonu 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat! Aile Bakanlığı Herkese 1.500 TL Ödeme Yapıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son zamanlarda hazırladığı birçok destek programları ile yakından takip ediliyor. Gerekli şartları sağlayan kişiler desteklerden yararlanabilecek. Desteğin detayları haberimizde, işte detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizin etkileri kendini göstermeye devam ediyor. Bugün birçok ülke yüksek enflasyon ile mücadele ediyor. Bu bağlamda Merkez Bankalarının uyguladığı politikalar önem arz ediyor. Türkiye’ de de etkileri görülen ekonomik kriz ile mücadele sürüyor. Bu bağlamda Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı çeşitli destekler hazırlıyor. Hazırlanan destekler kapsamında gerekli şartları sağlayan kişilere 715 TL destek verileceği belirtildi.

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Son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde artan kira miktarları gündemde yer almaya devam ediyor. Fahiş kira bedellerinin önüne geçmek için resmi düzenlemeler yapıldı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı talimatı ile ev sahipleri en çok %25 oranında zam yapabiliyor. Ancak bazı ev sahipleri bu oranı yüksek enflasyon oranları ile karşılaştırınca yeterli bulmuyor.

Ev sahipleri mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek bedeller ile evlerini kiraya verme peşine düştü diyebiliriz. Bu bağlamda da son zamanlarda kiracı ve ev sahibi arasında artan davaların olduğunu ifade edebiliriz. Yüksek enflasyon ile mücadele bugün sadece Türkiye’ de değil dünyanın birçok yerinde olduğundan dolayı aslında hem kiracıyı hem de ev sahibini anlamak gerek. Burada önemli olan ortak noktanın bulunması diyebiliriz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı küresel piyasalarda yaşanan ve Türkiye’ de etkileri devam eden ekonomik kriz ile mücadele etmek için ve vatandaşlara destek vermek amacıyla destek programları hazırlıyor. Hazırlanan destek programları eğitim, gıda, giyim, enerji ve daha birçok konuyu kapsarken bunlara bir de kira desteğini de ekledi. Dolayısı ile ihtiyaç sahibi ailelere kira desteği verileceği de belirtildi.

Aile Bakanlığı Herkese 1.500 TL Ödeme Yapıyor!

Hem küresel piyasalarda hem de Türkiye’ de yaşanan ekonomik krizin etkileri en çok günlük hayatta kendini gösteriyor. Her geçen gün farklı sektörlerde zam haberleri yapılıyor. Akaryakıt, gıda, giyim, kira ve daha birçok yaşam alanında zamlar yapıldı. Hatta artan enflasyon oranlarından kaynaklı normalde yılda bir defa yapılan memur, emekli maaşları ve asgari ücret zamlarına Temmuz 2022 tarihinde ikinci bir zam yapılmıştı.

Yapılan zamlara karşı gerekli ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli aile destek programları hazırladı. Bunlar farklı alanlarda yapılırken Bakan Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak 1.500 TL’ ye kadar nakdi kira yardımı yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğal gaz, elektrik, gıda, giyim ve daha birçok alanda ihtiyaç sahibi ailelere desteklerde bulunmaya devam ediyor. Bakanlık bu aile destek programlarına bir yenisi olarak kira desteğinde de bulunmaya başladı. Özellikle son zamanlarda büyük şehirlerde büyük problem olan fahiş kira bedelleri vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu bağlamda ihtiyaç sahibi ailelere nakdi kira yardımının yapılacağı açıklandı. Dolayısı ile dar gelirli ailelere 750 TL’ den 1.150 TL’ ye kadar kira yardımı yapılacağı belirtildi. Bu bağlamda kira desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e- devlet üzerinden başvuruyu gerçekleştirebilir. Gerekli şartları yerine getiren aileler aile destek programları kapsamında belirlenen rakamlarda destek almaya başlayacak. Bu bağlamda kirasını ödemekte zorluk çeken bireylerin bu konuda rahatlayacağını ifade edebiliriz. Fahiş kira fiyatlarına karşı başka önlemler de alınabilir.