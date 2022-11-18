Kayaların arasına dalmış kuşu sadece çok zekiler buluyor! Bulanları sayısı o kadar az ki... Bir elin parmaklarını geçmez

Optik illüzyonların popülaritesi son on yılda hızla arttı ve bu, popüler kültürün bir parçası haline gelmelerinden açıkça görülüyor. İnternette içerik keşfedenler her zaman, arkadaşları ve akranları arasında zekalarını test etmenin bir yolu olarak hizmet eden ve aynı zamanda onlara popüler bir eğlence biçimi sağlayan yeni optik illüzyon meydan okumalarının peşindedir.

Optik İllüzyonlar, faydalarını psikanaliz alanında bulurlar. Bunun dışında şizofreni ve hayalet uzuv sendromu gibi çeşitli psikolojik bozuklukların belirlenmesinde optik yanılsamalar da faydalıdır.

Optik illüzyonlar, bireyin gözlem becerilerini geliştirmek için iyidir. Düzenli uygulama ile, optik illüzyonları çözme becerisinde hızlı bir şekilde ustalaşılabilir.

KUŞU 7 SANİYEDE BULUN

Yukarıda gösterilen görüntü, Belçikalı fotoğrafçı Laurence Debailleul'un en şaşırtıcı yakalamalarından biridir.

Bu görüntü Lawrence tarafından Scottish Highlands'e tırmanırken yakalandı. İskoç Dağlık Bölgesi'nde yaygın bir manzara olan kaya bloklarını görebilirsiniz.

KUŞ ÇOK İYİ GİZLENMİŞ...

Kaya bloklarının arasına gizlenmiş İskoçya'nın en ünlü kuşlarından biri olan av kuşu olarak da bilinen bir kuş var ve 7 saniyede bu kuşu bulmanız gerekiyor.

Resme dikkatlice bakarsanız, seyrek bitki örtüsüyle birlikte İskoç Dağlık Bölgesi'ne dağılmış kayaları görebilirsiniz. Saklanan bir kuşu tespit etmek için dikkatli gözlem yapmalısınız.

İŞTE KUŞUN YERİ...

Kuş, görüntünün sol alt tarafında bir kayanın üzerinde otururken, kayalarla mükemmel bir uyum içinde görülebilir. Orman tavuğu eti için avlanır ve İskoçya'da en çok avlanan kuşlardan biridir.

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