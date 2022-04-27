TC son numarası 0-2-4 olan kişilere 10.000 TL ödeme verilecek! Nakit isteyenler için son dakika kampanyası başladı!

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte düşük faiz oranları ile birlikte 10000 TL kredi kullanabileceğiniz yeni kredi paketi açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvuru sonrasında banka değerlendirmeyin sizin kredi puanınıza ve geçmiş performansınıza bakarak değerlendirecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar Akbank üzerinden 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecek kullanmış olduğunuz bu kredilerle birlikte de hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere banka kredi puanı 1200 üzerinde olması durumunda değerlendirme yapacaktır.

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan bu nakit kampanyasına en düşük faiz oranları ile sahip olabiliyor.

Akbank üzerinden 10000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank, TC kimlik numaranız üzerinden verilecek olan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere belirli şartlar dahilinde onay veriyor. Sms ile kredi başvurusu yaparak, hemen bu bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı görebilir, onaylanan tutarı, haftaiçi banka şubelerinden, haftasonu ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına bu mesajı gönderin, gönderilen mesaj ücretli bir mesaj olacaktır. Yapılacak olan başvurular sonrasında Akbank üzerinden ne kadar kredi onay aldığınız hakkında bilgileri sizlere mesaj ile gönderilir ve bunu en yakın banka şubesinden kullanmanıza imkan sağlanır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.