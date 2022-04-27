Emekliye Sabah Müjdesi! Hesaplarınıza 10.000 TL ödeme yatacağı resmi olarak açıklandı! Emekli olan vatandaşlara 10 bin TL ye kadar hızlı bir şekilde ay sonuna kadar ödeme verilecek. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlıklar son dakika kampanyasında 10000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı.

Emekli maaşı Bankası şubesi üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi, ayrıca Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız üzerinden 10000 TL ödeme alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuçlarını öğrenebilecek ve aynı gün içinde kredi kullanabilecektir. Banka kredi puanı yüksek olan kişiler daha yüksek limitlerde kredi onay alabiliyorlar.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank üzerinden ayrıca cep telefonunuzun SMS kredi servisini kullanarak da başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak gönderin. On bin TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunu bu şekilde yapmış olacaksınız.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında emekli maaşını bu bankadan alan kişilere banka şubelerine gelmeden mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli maaşı hesabı üzerinden 10000 TL kredi kullanacaksınız.