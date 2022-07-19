TC Son Hanesine Göre Ödeme Yapan 3 Banka Duyurdu! Kimlik Numaranız Üzerinden 50.000 TL Nakit Veriliyor...

Tc kimlik numarası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 36 ay vadeli olarak kredi kampanyasını 3 banka duyurdu. Tc kimlik numaranız üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi onayı alabilecek ve başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Kurban Bayramı sonrasında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmek için aşağıdaki bankalar üzerinden işlemlerinizi yapabileceksiniz. Gelir belgesiz kredi ve masrafsız kredi kullanacak olan vatandaşlara bu kredi kampanyası yapılmaktadır. Tc kimlik numarası üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB çok, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kredi başvurusu için kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirim bu bankadan kredi alabilir. Banka kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara ayrıca kredi imkanı, internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atmaları durumunda kredi kampanyasına katılabilecek ve ona onay almalarıyla birlikte en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanabileceklerdir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka ihtiyaç kredisi için 1400 ve üzerinde bir kredi puan olması istiyor.

AKBANK

En kolay kredi veren bankaların başında gelen akbank, yapmış olduğu kampanyada özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi veriyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. 90 gün ertelemeli olarak kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bu 3 AY ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyor. İhtiyacınızın olması durumunda başvuru gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabilecek, acil ihtiyaç kredisi kampanyasında SMS atarak, kredi kullanabileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderir.

DENİZBANK

Denizbank, başlatmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere, Cebimde Kredi Kampanyası adı altında işlem yapıyor. Sms ile kredi başvurusu yaparak, hemen ne kadar onay aldığınızı görebilir ve TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi kullanabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak verilen bu kredi kampanyalarına katılabilmeniz için cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmanız gerekiyor. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.