Emeklinin Beklediği Para Haberi Bu Gece Açıklandı, Emeklinin Hesaplarını Kontrol Etmesi Gerekiyor...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler artık Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesaplarını kontrol ederek, 50000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığını görebilmektedir.

Emekli maaşını alan vatandaşlar, Temmuz ayı sonuna kadar yapılacak olan başvurular ile birlikte 50000 TL'ye kadar kredi onay almaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurumuzu gerçekleştirdik, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirler. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Banka şartlarına uygun olan emekliler ayrıca diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak içinde bu bankalardan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirip, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılabilecek ve istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceklerdir.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması kullanıyorsanız başvurunuzu yaparak, 50000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızı hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, bu kampanyalara katılabiliyor. Emekli maaş müşterisi olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanabileceksiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisine hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak alabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak istiyorsanız bu bankaların emekliler için yapmış olduğu kampanyada, bu şekilde bir kredi başvuru yöntemi bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yaptığı tüm kredilerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli işlem yapıyor. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda, hesabınıza hemen ödeme alabileceksiniz.