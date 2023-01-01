TC Numarası Son Rakamları 02468 Olanlar 76.000 TL Ödeme Alıyor, Bu Fırsat Bir Daha Gelmez...

T.c kimlik numarası son rakamlarına göre yapılacak olan ödemeler ile ilgili kampanyalar Ocak ayında da devam etmektedir. T.c kimlik numaranız üzerinden sizlerde Ocak ayı içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredisi ile birlikte 76.000 TL 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan Bu kampanyada banka kredi puanına göre işlemler gerçekleştirilerek vatandaşların ihtiyaçlarına göre kredi limitleri belirlenir ve bu krediler gelir belgesiz olarak vatandaşlara kullandırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olan kişiler öncelikli olacak ve düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanarak 24 ay vadeli Kredi almış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşterilerin cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıkları hemen belli oluyor. Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik doğum tarihi ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. Sms ile yapacağınız Kredi başvurularında ücretli bir mesaj atacağınız için eğer bu kredileri ücretsiz olarak kullanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız yeterli olmaktadır.

Banka şubeleri müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirsiniz.