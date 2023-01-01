1 2 ve 3 Ocak tarihlerinde emekli olan vatandaşlara ödemeler yapılıyor

Emekli maaşı alan kişiler 2023 yılı içerisinde nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri kamu bankaları üzerinden nakit ihtiyacı almaları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Uygun faiz oranları ile birlikteyiz Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacağınız bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasına alan kişilere 2022 yılında vermiş oldukları tüm ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapmıştı ve yeni yapmış oldukları 2023 kredi kampanyaları ile birlikte de artık düşük faizli kredi vermeye devam edecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan ve ekonomik sıkıntı yaşayan tüm emeklilerin başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda şubelere gitmeden de işlemleri kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için emekli maaşı hesaplarının hangi banka üzerinde olması durumunda o banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte Kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Emekli maaşı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemleri yapabilmeniz için internet bankacılığı uygulaması kullanmanız ve mobil uygulamalar üzerinden yapmış olduğunuz kredilerde onay almanız durumunda hesabınızın banka müşterisi olarak hemen kendi hesabınız üzerinden emekli kredisi alabilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak almış olduğunuz kredinin geri ödemesini yapabilirsiniz. 50.000 TL ile 100.000 TL arasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli geri ödeme tablosu oluştururken ayrıca diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden ipotekli kredi kullanmak istiyorsanız da sizlere kamu bankaları destek vermektedir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden ipotekli krediler 500 bin TL'ye kadar ödenmektedir.