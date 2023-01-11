TC kimlik sonu 8-6 olanlara 9.000 TL ödeme olacak! Başvuru yapmanız gerekecek!

9000 TL düşük limitlerde ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri kimlik kamaraları üzerinden yapılmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız 9000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılabilir, onaylanan bu kredilere, dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Kimlik numarası üzerinden başvurunuzu yapacağınız bankalar, aşağıda sizler için sıralanmıştır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi ödemesi alabilir. Banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Finansbank, hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

AKBANK

Kredi notu sorgulaması sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara, Akbank tarafından da ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Akbank cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanmaları durumunda bireysel tüketici kredisi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan sizlerde faydalanmak istiyorsanız, Akbank müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için en kolay kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi, Denizbank'ın müşterileri için yapmış olduğu, Cebimde Kredi kampanyası oluyor. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak sizlerde işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 32 80 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara, Denizbank, hızlı bir şekilde kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onay aldığı hakkında bilgiler vermektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler hesaba yatırılarak kullandırılacaktır.