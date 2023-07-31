Acil nakit ihtiyacı olanlar için sevindirici haber! QNB Finansbank ve Denizbank, 13 Ağustos itibariyle başlatacakları yeni kampanyalarında, kredi ihtiyacınızı 5 dakika içerisinde sonuçlandırarak size hızlı ve kolay kredi imkanı sağlayacak. 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, sigorta zorunluluğu olmadan da başvuru yapabilecekler. Banka kredi puanı uygun olan müşterilere 36 ay vadeli kredi fırsatı sunulacak ve başvurular ay sonuna kadar devam edecek.

QNB Finansbank'tan Kredi Başvurusu: Yeni kampanya sayesinde QNB Finansbank müşterileri, cep telefonları üzerinden SMS göndererek 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebilecekler. Kimlik numarasını 50 30 numarasına gönderen vatandaşlara anında işlem yapılarak kredi kullandırılıyor. Aynı gün içinde ödeme almak isteyenler ise mobil uygulamayı kullanarak başvurularını tamamlayabilecekler.

Denizbank'tan Kredi Başvurusu: Denizbank, mobil uygulama üzerinden hızlı destek vereceği kredi kampanyasında müşterilerine kolaylık sağlıyor. Banka kredi puanı uygun olan müşteriler, Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler. Aynı zamanda cep telefonlarından SMS göndererek de kredi başvurusunda bulunma imkanı sunuluyor. Başvuru şartlarına uygun olan müşteriler aynı gün içinde destek ödemelerini alabilecekler. Kredi başvurusu için "kredim" yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 32 80 numarasına SMS atmak yeterli olacaktır.

Hızlı ve kolay kredi imkanlarıyla QNB Finansbank ve Denizbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor. 5 dakika içinde kredi sonucu alma ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilme avantajlarıyla, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak artık çok daha kolay! Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceğini unutmayın.