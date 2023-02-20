TC kimlik son rakamları ile ödeme alanlara yeni duyuru, Bankadan tüm gerçekler gözler önüne serildi

Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için bankadan yeni bir duyuru paylaşıldı. Banka kendi yapmış olduğu duyurusuyla birlikte son dakika haberi yayınladı ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nasıl başvuru yapabileceklerini açıkladı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler için verilecek olan ve TC kimlik numaralarına göre ödenecek olan bu kredilerde nakit imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlar, bu kredilerden faydalanabilir. Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında özellikle de kredi notu yüksek olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda bankanın kendi resmi uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilir. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden masrafsız olarak verilmektedir. Bankadan eğer cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25'e göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz ve nakit ihtiyacınızın ne kadar onaylandığını görebilirsiniz.