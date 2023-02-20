O bankadan “Bu kadar olmaz” dedirten ödeme, Başvuru yapanlara 75 bin TL ödenecek

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olarak kredi ödemeleri uygun faizlerle hesaplara yatırılacak. 75000 TL kullandırılacak. 75000 TL 24 ay vadeli kredi almak istiyorsanız başvurunuzu banka üzerinden gerçekleştirdiği hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden başlatılan kredi kampanyası ay sonuna kadar devam edecek ve düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara verilecektir.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini yapabildikleri gibi internet bankacılığı kullanmaları durumunda bu bankadan, diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. QNB Finansbank, hesabınız üzerinden alacağınız şifre ile birlikte internet şubesine veya internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak, haftasonu olsa bile kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi alabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapma imkanı sunuyor. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebileceksiniz. 50 30 numarasına gönderilen ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında kredi notumuza bakılarak hemen sizlere sonuç verilir, onaylanan kredi tutarına göre, aynı zamanda faiz oranlarında, SMS ile öğrenebilirsiniz.