TC Kimlik Son Rakamları 4-5-6-7-2-1-0-8-3-9 Olanlar Dikkat, Bu Rakamların Hesaplarına Ödeme Yattı

Tc kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında kimlik numaranızın son rakamına göre sizlere banka tarafından kredi ödemesi verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan Bu kampanyada özellikle de gelir belgesiz tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve bankalara gitmeden bu krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanılacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu Kredi ödemelerinde sizlere hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilir ve bankalara gitmeden hızlı bir şekilde ödeme alabileceğiniz bir kampanya hazırlanmaktadır. Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirli şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecekleri bir kampanya hazırlanmıştır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak ve aralarda boşluk bırakarak Yapı Kredi Bankası sms kredi servis numarası olan 44 11 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve nakit kredi ödemenizi bu şekilde alabileceksiniz.

Akbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar Akbank mobil uygulamasını kullanarak veya Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılmak için cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru yapabilmektedirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

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