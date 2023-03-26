Para Sıkıntısı Çekenlere Dikkat: 30.000 TL Ödeme Geldi...

31 Mart tarihine kadar 30.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen ve para sıkıntısı çeken tüm kişilere Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. nakit ihtiyacınızın olması durumunda 30.000 TL 36 ay vadeli Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve banka şubelerine gitmeden de işlemleriniz yapılarak sizlere kredi işlemleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Denizbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterisi olup Kredi ödemelerini hesaplarına yatıracak olan tüm vatandaşlarında banka müşterisi olması durumunda işlemleri internet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Denizbank Para ihtiyacı olan tüm vatandaşları için aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirmek için Denizbank mobil uygulamasını ve DenizBank SMS kredi servisine de kullandırmaktadır.

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bu bankadan dilediğiniz zaman ödeme alarak ihtiyaç kredisi de kullanmış olacaksınız. cebimde Kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların SMS ile kredi başvurularını yapabilmeleri için cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmaları banka tarafından istenmektedir. 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve Denizbank üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen göreceksiniz. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar Denizbank hesabı olması durumunda mobil uygulamalar üzerinden veya banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilmektedir.