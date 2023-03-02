TC Kimlik son rakamı 8-6-4-2-0 olanların hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor, 30.000 TL ödeme yattı

Son yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen ödeme vereceğini duyurdu.

30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi internet üzerinden halledebileceğiniz bu kredi kampanyası mart ayı sonuna kadar devam edecek ve kimlik numaranız üzerinden verilecek.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştiren tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilerine onaylanan kredi tutarı hesaba yatırılarak kullandırılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz de uygun faizlerle kredi alabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle 30000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda, hesapları, ödemeler alabilmektedir.

SMS KREDİ

Sms ile kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ve ücretli mesaj atarak, ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Banka, resmi internet sitesi üzerinden ve banka hesabı olan vatandaşlar ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusunu yapabilir ve ön onay almaları durumunda, özellikle internet üzerinden şubelere gitmeden 30000 TL'yi hesabına yaptırabilmektedir.