Bu yaz düğün yapacaklara Ziraat Bankası 100 bin TL’ye kadar düğün kredisi ödemesi yapacak

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 100000 TL kadar düğün yapacak ve kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Bu yaz içerisinde evlenecek olan kişilerin özellikle ekonomik sıkıntılar yaşamaları durumunda bankalardan alacakları kredileri ile birlikte hemen işlemlerini gerçekleştirerek, hesaplarına para ödemeleri almak istemektedirler. Devlet bankası olmasından dolayı Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar düğün kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi, düğün kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi politikalarını uygun bir müşteri olmanız gerekiyor, sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması durumunda bankadan kredi kullanabiliyor. sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için aynı zamanda banka kredisi gelirinizin de uygun olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, genellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere düğün kredisi adı altında vermiş olduğu kredilerde kredi notuna bakarak ödeme vermektedir. 1100 ve üzerinde bir kredi skorunuz varsa başvurunuzu Ziraat Bankası şubelerinden, bankanın internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Daha önce bu bankadan kredi kullanan vatandaşlar, düşük faizlerle tekrardan kredi alabiliyor, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanıp, düzenli ödemeler yapan ve bu ödemeleri gerçekleştiren herkes başvurularını gerçekleştirebilir ve 100000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerden faydalanabilir.