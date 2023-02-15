TC kimlik son rakamı 2-3-4-5-6-7-8 olanlara 34800 TL ödeme verilecek! Bankadan açıklama bu gece yapıldı

Tc kimlik numaramız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 34800 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemeleri 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturmanız halinde sizlere düşük faiz oranları ile birlikte ödenecektir.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, hemen ödeme vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsunuz, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, işlemlerinizi yapabilir ve kredi başvurunuzu bankadan hemen yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderebilirler ve başvuru yapabilirler.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, ödeme alabilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faizlerle ödemeler yapabilir ve kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsak kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirler. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları 34800 TL'ye kadar kredi ödemesi 36 ay vadeli ödeme olarak verilmektedir.