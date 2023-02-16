TC kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlara artık borç kapatma kredisi verilecek: 100 bin TL

SON DAKİKA: İhtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilmektedir. Borç kapatma kredisi kullanarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödemelerinizden faydalanabilir ve krediniz hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasında, sizlere 100000 TL 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi ödemesi, hesabınıza yatırılmaktadır. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve bankalarda herhangibir sorunu olmayan vatandaşların güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecekleri bu kampanyalara katılabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden borç kapatma kampanyası...

Banka müşterisi olmamanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle en çok tercih edilen kamu bankası olan Ziraat Bankası olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilir, onaylanan kredinizi hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara verilen bu kredi hizmetinde uygun faizlerle ödemeler 5 dakika içerisinde yapılmaktadır.

Garanti Bankası ve Denizbank, özel bankalar arasında Gösterildiği için düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara borç kapatma kredisine bazı şartlara uygun olmaları durumunda vermektedir. Banka üzerinden borç kapatma kredisi kampanyası yapacak olan vatandaşlar, güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarını hesaplamalarını yaptıktan sonra en yakın Garanti Bankası ve Denizbank şubesine giderek başvuru yapabilmektedir.